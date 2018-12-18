Osmaniye'de Sağlık Personellerine Eğitim Semineri

Kaynak: AA

Osmaniye'de Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulayıcı Eğitim Programları kapsamında eğitim semineri düzenlendi.Fakıuşağı Mahallesi'nde ek hizmet binasında teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde doğal afetler karşısında hastanelerde alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler konusunda eğitimler verildi.İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, eğitimlerin kuruma bağlı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince verildiğini belirterek, "Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, öncelikli hedefi afet tehlikeleri karşısında hastanelerimizin zarar görebilirliliğinin, afet risklerinin ve kayıplarının azaltılması, afet halinde sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkili biçimde sürdürülmesi olan "HAP Uygulayıcı Eğitimi" Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlendi. Eğitime İl Sağlık Müdürlüğü, kamu, özel hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde görevli 21 sağlık çalışanı katıldı." şeklinde konuştu.