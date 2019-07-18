Haberler» 3. Sayfa» Haber

Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içtiği sahte alkolden zehirlenen 23 yaşındaki Ömer Durmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18.07.2019 13:25 Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içtiği sahte alkolden zehirlenen 23 yaşındaki Ömer Durmuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anberinarkı köyünde geçen pazartesi günü aldığı alkolden sonra rahatsızlanan Ömer Durmuş Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye Devlet Hastanesine ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Ömer Durmuş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği anlaşılan gencin cenazesi Kadirli ilçesi Anberinarkı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan yine Kadirli ilçesi Değirtmendere köyünde oturan 36 yaşındaki N.A. aldığı alkolden sonra, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

N.A.'nın hastaneye tedavisi sürüyor.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı her iki olay ile ilgili soruşturma başlattı.

1 Temmuz'dan bugüne Mersin, Adana, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 20'ye çıktı - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Osmaniye, Kadirli, Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:09   Fatih'te otomobillere dadanan hırsızlara operasyon
17:09   Kars'ta huzur uygulaması
17:04   Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştı
17:03   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
17:01   MSB: "Terör örgütü PKK'ya ait lojistik depolar imha edildi"
16:59   Drift atarken hayatının şokunu yaşadı
16:59   Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tutuklandı