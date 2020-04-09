Osmaniye'de sahte dezenfektan ve kolonya operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Osmaniye'de 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
09.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:52
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte dezenfektan ve kolonya ürettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin litre sahte dezenfektan ile kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA