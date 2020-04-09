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Osmaniye'de sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

Osmaniye'de 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

09.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
Osmaniye 'de 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte dezenfektan ve kolonya ürettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin litre sahte dezenfektan ile kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye’de sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Güncel
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