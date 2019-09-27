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Osmaniye'de saklı güzellik incebel şelalesi

OSMANİYE'nin Haraz Yaylası Cebel Vadisi'nde bulunan İncebel takım şelaleleri doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu.

27.09.2019 09:32Osmaniye'de saklı güzellik incebel şelalesi
OSMANİYE'nin Haraz Yaylası Cebel Vadisi'nde bulunan İncebel takım şelaleleri doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu.
İncebel Şelalesi, Amanos dağlarının güzellikleri arasında yer alan, 20 metreden akan suları ve doğal havuzu ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri de (PRODOSS), Amanos Dağları Cebel Vadisi'nde bulunan İncebel Kanyonu'na doğa yürüyüşü düzenledi. Doğa tutkunları, Karadeniz'i aratmayan orman dokusuna sahip kanyonda 12 kilometre boyunca 4 saatlik bir yürüyüşle Çona Deresi üzerinde bulunan İncebel Şelalesi'ne ulaştı. Gördükleri manzaraya hayran kalan kulüp üyeleri şelalenin döküldüğü doğal havuzun soğuk sularına girerek serinlemenin tadını çıkardı. Sezon boyunca yapılan dere geçişli kanyon yürüyüşlerinin sonuna geldiklerini belirten Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Amanos Dağları eteklerinde saklı kalmış cennetten bir köşe olan doğa harikası İncebel Şelaleleri yürüyüşümüz, görselliği ve doğası ile tüm katılımcılarımızı hayran bıraktı" dedi.



Amanos Dağları, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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