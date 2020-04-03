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Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü

Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız şekilde 3 saat yağan yağmur, su baskınlarına yol açtı.

03.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:18
Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü
Osmaniye 'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız şekilde 3 saat yağan yağmur, su baskınlarına yol açtı.

Osmaniye şehir merkezinde bu sabah başlayan ve aralıksız 3 saat boyunca yağan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar yağmur suyu ile doldu. Merkez Fakıuşağı mahallesinde sel sularından dolayı yol üzerinde yer yer yarım metreyi bulan su yüzünden araçlar yolda kaldı. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleri selin yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Sabah, Güncel
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