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Osmaniye'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

29.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:35
Osmaniye'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar suyla doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan ve aralıksız 4 saat boyunca etkili olan yağışlardan dolayı su baskınları yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde vatandaşları sık sık uyardı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Su baskınından dolayı can kaybı yaşanmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Cengiz Topel Mahallesi üzeri Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde yer yer yarım metre yüksekliğinde su birikintisi meydana gelince karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.
35 yıldır ilçeye ilk defa bu kadar yağış yağdığına şahit olduğunu belirten Ahmet Küçüksoy isimli vatandaş "35 yıldır bu mahalledeyim,ilk defa böyle bir yağmura ve suya şahit oldum. Komşumuzun evi su doldu, evin bahçe duvarı yıkıldı" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, İtfaiye, Kadirli, Güncel

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