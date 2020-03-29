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Osmaniye'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Osmaniye'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi Kadirli ilçesinde aralıksız yağan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

29.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:44
Osmaniye 'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
Kadirli ilçesinde aralıksız yağan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı.Kadirli ilçesi ile Osmaniye'yi birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlandı. İlçede öğlesaatlerinden sonra başalayan ve aralıksız 4 saat boyunca etkili olan yağışlardan dolayı su baskınları yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde vatandaşları sık sık uyardı.Öte yandan, sağanak yağıştan dolayı Cengiz Topel Mahallesi üzeri Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde yer yer yarım metre yüksekliğinde su birikintisi meydana gelince karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Su baskınından dolayı can kaybı yaşanmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi. 35 yıldır ilçeye ilk defa bu kadar yağış yağdığına şahit olduğunu belirten Ahmet Küçüksoy isimli vatandaş "35 yıldır bu mahalledeyim,ilk defa böyle bir yağmura ve suya şahit oldum. Komşumuzun evi su doldu,evin bahçe duvarı yıkıldı" şeklinde konuştu. Osmaniye’de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: su baskını, Osmaniye, Kadirli, Genel

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Osmaniye'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

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