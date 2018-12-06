Osmaniye'de "Sıfır Atık Projesi" Uygulaması

Osmaniye
Belediyesi'nde "Sıfır Atık Projesi" uygulanmaya başlandı.
Belediye Başkanı Kadir Kara
, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütülen projenin belediye bünyesinde uygulanmaya başlandığını belirtti.
Kara, atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amaçlı başlatılan projeye uygun Osmaniye Belediyesi hizmet binası içerisinde ve bağlı dış birimlerde geçici depolama alanları oluşturulduğunu ifade etti.
Osmaniye'nin sıfır atıkla yönetilen şehirlerden olmasının hedeflendiğini aktaran Kara, "Sıfır Atık Projesine biz de kurum olarak katılıyoruz. Öncelikle kendi kurum binalarımızda projesi ile ilgili atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli ekip ve ekipmanlarımızı oluşturduk. Belediye binamızı bu atıkların kaynağında ayrıştırılabilecek şekilde düzenlemesini gerçekleştirdik." dedi.
Kadir Kara,Osmaniye
06 Aralık 2018 Perşembe 10:42