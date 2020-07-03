Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de bir kişi tartıştığı kişi tarafından silahla ağır yaralandı.

03.07.2020 02:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 02:25
Osmaniye'de bir kişi tartıştığı kişi tarafından silahla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Y. (20) husumetli olduğu H.D (32) ile karşılaştığı Kurtuluş Mahallesi Ali Tarhan Sokak'ta tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.D.üzerinde bulunan silahla Emre Y'ye ateş açtı.
Ağır yaralanan Emre Y, olay yerine çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Osmaniye’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Güncel, Haber
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