30 Kasım 2018, 21:46
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Osmaniye'de Silahlı Kavga 4 Yaralı

- Osmaniye'de silahlı kavga 4 yaralı Hastane içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandıOSMANİYE - Osmaniye'de özel bir hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

- Osmaniye'de silahlı kavga 4 yaralı
Hastane içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de özel bir hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile Osmaniye'de Özel Sevgi Hastanesini içinde karşılaştı. Önce tartışma ile başlayan olay daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mustafa Loş, Ahmet Loş, Sefa Loş, Asım Loş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünde ve içinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayda gözaltılar var. Soruşturma sürüyor. kavga,Osmaniye
30 Kasım 2018 Cuma 21:46



YORUMLAR (1)
ADİNİZİ YAZİN: Devlet hastanesin devlete zarar Boyle olylarda baz agir cezayi 10 sene yuklude para cezazi ogrensinler meydan bosdegil Devlet var
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