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Osmaniye'de sürü yöneticiliği kursu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürü yöneticiliği kursu açıldı.

07.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:58Osmaniye'de sürü yöneticiliği kursu
'nin ilçesinde sürü yöneticiliği kursu açıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, Müdürlükte kursun açılışı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursla ilçede küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.
Çerçi, şunları söyledi:
"32 kursiyer 120 saat süren kursta kursiyerlere küçükbaş hayvanların bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme kaynaklı hastalıklara karşı koruma gibi konularda görevlilerimiz eğitim verecek. Kursun hayvancılığın gelişmesinde önemli katkıları olacağına inanıyorum."
Çerçi, ay sonunda sona erecek kursta başarılı olanlara ödül verileceğini bildirdi.

Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

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