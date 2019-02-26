Osmaniye'de Tarihi Eser Operasyonu

Kaynak: AA

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 el yazması İbranice kitap, 9 sikke ve 1 kadın figürlü heykel ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, şehir merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı.Bir süre sonra durdurulan minibüste yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş 3 İbranice el yazması deri kitap, 9 sikke ile bir kadın figürlü heykel ele geçirildi.Olayla ilgili Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen eserler, tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi için Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.