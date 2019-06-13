Osmaniye'de tekvando il seçmeleri yapıldı

Tekvando Federasyonu tarafından Osmaniye
il seçmeleri yapıldı.
Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen seçmelere minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde 150 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, başarılı sporcuları tebrik etti.
Kentteki en iyi sporcuların belirlendiğini ifade eden Loğoğlu, "Osmaniye'de önemli bir seçme müsabakasının heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz her kategoride en güçlü sporcularla şampiyonalara katılmaktır. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen ailelerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: AAOsmaniye
, Spor