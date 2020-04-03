Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmaniye'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama

Osmanile'nin Düziçi ilçesinde telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

03.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:48
Osmaniye'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
Osmanile'nin Düziçi ilçesinde telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın telefonda kendilerini asker olarak tanıtan kişilerin belirttikleri yere 4 bilezik bıraktığı yönündeki ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Müştekinin bilezikleri bıraktığı noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen polis, zanlıların K.C. (25), B.K. (18) ve E.C. olduğunu tespit etti.
Adana'daki ikametlerine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Düziçi'ne getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olaya karıştığı ileri sürülen 1 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Düziçi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet’ten cuma namazı için yeni karar: Her hafta bir camide kılınacak Haberler
Diyanet'ten cuma namazı için yeni karar: Her hafta bir camide kılınacak
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Soylu’nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş’mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:51: Camilerde cuma vaktinde sessizlik hakimdi - Haber 15:50: Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı - Haber 15:50: Gönüllü imamlar vatandaşın imdadına yetişti - Haber 15:49: Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor - Haber 15:49: Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber