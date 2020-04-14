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Osmaniye'de telefon dolandırıcısı yakalandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, telefonla aradığı vatandaşları, kendisini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran C.E., yakalandı.

14.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:15
Osmaniye'de telefon dolandırıcısı yakalandı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, telefonla aradığı vatandaşları, kendisini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran C.E., yakalandı.

Kadirli ilçesinde yaşayan A.Y.'yi 10 Nisan günü cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, evdeki para ve altınları istedi. A.Y.'nin ihbarıyla harekete geçen Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para ve altınları almaya gelen C.E.'yi suçüstü yakaladı. Kısa süreli kovalamacayla yakalanan C.E.'nin üzerinde, 2 cep telefonu ile M.A. adına düzenlenmiş 4 banka dekontu bulundu. M.A.'nın Mersin'in Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 630 bin TL dolandırıldığı yönüde şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan C.E., adliyeye sevk edildi.


- Osmaniye

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Polis, Güncel
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