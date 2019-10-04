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Osmaniye'de terör operasyonu

Osmaniye'de terör örütü PKK'ya ait toprağa gömülü vaziyette çok sayıda silah, roketatar mühimmatı, mayın, el bombası ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

04.10.2019 15:14Osmaniye'de terör operasyonu
Osmaniye'de terör örütü PKK'ya ait toprağa gömülü vaziyette çok sayıda silah, roketatar mühimmatı, mayın, el bombası ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı timlerince terörle mücadele kapsamında merkeze bağlı Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, birer M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği ve av tüfeği ile 38 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 RPG-7 mühimmatı, 10 mayın, 8 el bombası, 15 kilogram patlayıcı, 12 patlayıcı düzeneği, 13 telsiz, bir gece görüş dürbünü, 32 elektrikli fünye, bir silah üstü dürbün ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ile patlayıcı yapımını gösteren belgeler ve yaşam malzemeleri bulundu.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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