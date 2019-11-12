Haberler » 3. Sayfa » Osmaniye'de terör operasyonunda 7 tutuklama - Haber

Osmaniye'de terör operasyonunda 7 tutuklama

Osmaniye'de terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

12.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:51Osmaniye'de terör operasyonunda 7 tutuklama
'de terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir 'a (HTŞ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyet-i Tahrir Şam'a üye olma suçu kapsamında A.A., M.E., A.E., M.E., A.A., A.E., T.E ve B.A. isimli şüpheliler yakalandı.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakılırken, 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Osmaniye, Şam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:33 Van'da ev yangını
12:30 Nizip-Gaziantep kara yoluna patlayıcı madde bırakan 2 terörist tutuklandı
12:24 FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı
12:23 Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
12:26 Tuğçe ile Büşra'nın öldürülmesine ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:40:47