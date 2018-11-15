Osmaniye'de Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Osmaniye
kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı Özel Harekat Timlerince, Amanoslar
bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama faaliyeti yürütüldüğü bildirildi. Söz
konusu bölgede 4 ayrı noktada toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz, 44 büyük boy pil, 11 büyük mutfak tüpü ile yaşamsal malzeme bulunduğu belirtilen açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği aktarıldı.
Açıklamada, jandarma ekiplerince bölgedeki arama faaliyetinin devam ettiği de kaydedildi.
Osmaniye,PKK
15 Kasım 2018 Perşembe 18:47