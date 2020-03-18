Menü
Haberler››Güncel››Osmaniye'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Güncel

Osmaniye'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

18.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:02
Osmaniye'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Osmaniye'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D.İ. (22) idaresindeki 34 ACK 787 plakalı otomobil, E-90 Otoyolunda aynı yönde giden N.A'nın (46) kullandığı 66 KK 128 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki B.İ. (46), H.F. (55), Ö.F. (27) yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü D.İ. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Loading