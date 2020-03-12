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Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi

Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildiOSMANİYE'de, koronavirüse önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

12.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:50
Osmaniye'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi
Osmaniye 'de, toplu taşıma ve okul servis araçları dezenfekte edildi
OSMANİYE'de, koronavirüse önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve okul servisleri belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Masal Park otoparkında bir araya gelen yaklaşık 300 okul servis aracı, özel kıyafet ve ekipmanlı ekiplerce dezenfekte edildi. Çalışmaların belirli program çerçevesinde, halkın çoğunlukla kullandığı şehir içi dolmuşlar ve şehirler arası otobüslerde de devam edeceği belirtildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, dünyayı tehdit eden ve küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına başlandığını söyledi. Başkan Yardımcısı Yüceer, "Bugün itibariyle kamuya ait tüm alanlar, okullar, camiler, muhtarlıklar, otogar, şehir içi dolmuşlar, dolmuş durakları ve okul servis araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapacağız. Şu saat itibariyle de ilk olarak çalışmalarımıza okul servis araçlarından başladık" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

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