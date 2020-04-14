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Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

14.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:59
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Poyraz' ile birlikte şüphelilerin araçlarında ve adreslerde yapılan aramalarda ise 161,81 gram bonzai ve 61,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Güncel
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