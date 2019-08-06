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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

06.08.2019 14:22 Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cuma Kurt (23) idaresindeki 31 V 7710 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ahmet Kıdı'nın (69) kullandığı 01 DKA 60 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Mercan (30) ve Metin Kurt (30) yaralandı.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mercan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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