Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.07.2019 16:13 Osmaniye
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Zeyrek idaresindeki 33 NG 067 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Osmaniye'den Gaziantep istikametinde seyir halindeyken Bahçe ilçesi yakınlarında aynı yönde sürücüsü belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Zeyrek, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Zeyrek, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Osmaniye, Tarsus, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20   Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı
17:17   16 yaşındaki Sıla, 3 gündür kayıp
17:15   Bahçeli: "HDP, terör örgütünün hain bir yüzüdür"
17:15   Antalya'da şüpheli ölüm
17:14   Sahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdi
17:14   4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
17:14   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI