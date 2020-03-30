Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep-Osmaniye E-90 Otoyolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:36
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep- Osmaniye E-90 Otoyolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİĞEM) çalışan Muhammet Talha Çoban'ın (29) kullandığı 06 EE 0601 otomobil, E 90 Otoyolu Düziçi turnikeleri, Ellek Beldesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü ile yanında bulunan Rahime Aslı Atça (19) ve Beste Sayıner'de (18) kaldırıldıkları Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar Halil Barış Tunçbilek (18) ve Çağrı Çakmak'ın (19) ise tedavisi sürüyor.

Muhammet Talha Çoban'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:20: Anne mandanın yavru sevgisi - Haberler 12:17: Ankara'da umrecilerin karantina süreci devam ediyor - Haberler 12:17: Midyat'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler 12:16: Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi - Haberler 12:15: Sason'da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:23: İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:51: Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı - Haberler 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler