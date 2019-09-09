Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

09.09.2019 15:32 Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali Gönüler idaresindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 VR 302 otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlara, Yunus Fındık'ın kullandığı 80 KB 265 plakalı otomobil de çarptı.

3 ARAÇ KARIŞTI

Üç aracın karıştığı kazada sürücü Ali Gönüler (35) ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir Gönül (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.


Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
16:34   Afganistan'da trafik il müdürü öldürüldü
16:34   Bangladeş'teki dang humması salgını
16:33   Tbb'den destek ziyareti
16:33   Büyükşehir meclisi toplandı
16:33   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (4)
16:33   Hatay'da zeytinlik yangını
16:32   Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı