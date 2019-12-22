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Osmaniye'de trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 4 çocuk yaralandı.

22.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:46 Osmaniye'de trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
'nin ilçesinde bir ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 4 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolunun 20'nci kilometresinde Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. Davut Atasoy'un (37) kullandığı 01 AAJ 317 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atıp, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ve çevrede bulunanların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkan ve şans eseri kimsenin ölmediği kazada otomobil sürücüsü Davut Atasoy ile birlikte eşi Gurbet Atasoy (29), çocukları Muhammet Hilmi (11), Belinay (9), Fatma Zehra (6) ve Hatice Kübra Atasoy (1) yaralandı.

Kaldırıldıkları hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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