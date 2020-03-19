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Osmaniye'de, tüm kamu binaları dezenfekte edildi

OSMANİYE Belediyesi, koronavirüse karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

19.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:50
Osmaniye'de, tüm kamu binaları dezenfekte edildi

OSMANİYE Belediyesi, koronavirüse karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kamu binalarının yanı sıra, belediyeye ait bina ve tesisler, hastaneler, Aile Sağlık Merkezleri ve mahalle muhtarlıklarında dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Bugüne kadar ise şehir merkezinde 50 adet banka ve PTT ATM'si, 60 adet çocuk parkı, 87 adet camii, tüm dolmuş durakları, 60 adet ambulans, 345 adet kamu hizmet aracı, 350 adet okul ve personel servisi, 195 adet şehir içi dolmuş ve 135 adet ticari taksinin dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, dezenfeksiyon işlemlerinin belirli periyotlarda sürdürüleceği bildirildi.

Koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının çok önem arz ettiğini ve vatandaş olarak azami uyulması gerektiğini söyleyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ekiplerimizce şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları tüm alanlarda dezenfeksiyon işlemleri büyük oranla tamamlandı. Dezenfekte işlemlerine hız kesmeden devam ederek kısa süre içerinde çalışmalarımızı bitireceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerimizi şehrimizde en üst düzeyde almaya gayret ediyoruz. Panik ortamı yaratmadan inşallah şehrimizde ve ülkemizde hep birlikte bu süreci atlatacağız. Şimdiye kadar hamdolsun vatandaşlarımızın sağ duyusu ve belediyemizin gayretli çalışmalarıyla tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. Aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Osmaniye, Güncel

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