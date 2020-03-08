Osmaniye'de tur otobüsü devrildi: 39 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
08.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:26
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Adana 'dan ilçedeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyarete gidenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde devrildi.
Otobüstekiler, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile 38 kişi, Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Adana 'dan ilçedeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyarete gidenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde devrildi.
Otobüstekiler, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile 38 kişi, Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Osmaniye'de tur otobüsü devrildi: 39 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu