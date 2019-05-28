Osmaniye'de ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Osmaniye
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün her sene olduğu gibi bu yıl da çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler için açtığı ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, atletizm, basketbol
, badminton, boks, güreş, hentbol, voleybol
, softbol, tenis, okçuluk, tekvando, judo, halter, hokey, satranç, bisiklet, futbol, masa tenisi, halk oyunları, özel sporcular, engelli sporcular, branşları olmak üzere toplam yirmi bir branşta açmış olduğumuz yaz spor okullarına ücretsiz kayıtların başladığını belirtti. Loğoğlu, "Bu yaz geçmiş yıllardan farklı olarak engelli çocuk ve gençlerin de başvurabilecekleri işitme engelli, bedensel engelli ve görme engelli branşlarında da yaz spor okulları kayıtları yaz boyunca devam edecek. Çocukların ve gençlerin yaz spor okullarımızda spor yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze kayıt yaptırmalarını bekliyoruz" dedi. - OSMANİYE
Osmaniye
, Spor
Kaynak: İHA