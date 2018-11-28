Osmaniye'de Umke Bölge Tatbikatı Yapıldı

Osmaniye
'de, Doğu Akdeniz
İlleri 12. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tatbikatı yapıldı.
Karatepe-Aslantaş Milli Parkı'nda düzenlenen tatbikata, Adana
'dan 26, Mersin
'den 28, Hatay
'dan 8 ve Osmaniye'den 14 olmak üzere 76 UMKE personeli katıldı.
Osmaniye Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Aykut İren ve eğitmenler tarafından, tatbikatta hasta arama kurtarma, triaj, hasta stabilizasyonu ve taşıma teknikleri ile dağlık arazide yaralı müdahalesi konularında uygulamalı bilgi verildi. Sağlık Bakanlığı
tarafından acil, afet ve olağan dışı durumlarda medikal kurtarma hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için UMKE'nin tatbikat ve eğitimlerine devam edildiği belirtildi.
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28 Kasım 2018 Çarşamba 16:44