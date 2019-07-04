04.07.2019 10:25
Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de üreticiye meyve sineği tuzağı dağıtıldı

Osmaniye

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 86 turunçgil üreticisine 3 bin meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 86 turunçgil üreticisine 3 bin meyve sineği tuzağı dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, bakanlık ve İl Özel İdare tarafından alınan 3 bin biyo teknik yakalama tuzağının turunç üreticilerine ücretsiz dağıtılacağını dile getirerek, sezonun verimli geçmesini diledi.
Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Demet Başaran, tuzak hakkında üreticilere bilgi verdi. Program sonunda Vali Coşkun üretecilere meyve sineği tuzaklarını teslim etti.
Kaynak: AA
Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:51   Hatay Valisi Doğan'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret
10:51   134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi
10:50   Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
10:50   "G20 Zirvesi ekonomiye bir rahatlama getirdi"
10:50   Merkez, Haziran ayı aylık fiyat gelişmesi raporunu yayınladı
10:50   Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü
10:49   Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar görüntülendi