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Osmaniye'de ürün bazlı gıda denetimi

Osmaniye'de ürün bazlı gıda denetimiOsmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından, ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler denetlendi.

27.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:42
'de ürün bazlı gıda denetimi
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından, ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler denetlendi. Denetim ve kontrollere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, amaçlarının ceza yazmak değil, daha temiz daha güvenilir bir gıdayı tüketiciyle ulaştırmak olduğunu söyledi.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıdanın üretiminden vatandaşa arzına kadar tamamının bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirten Müdür Sağlam, Bakanlığımız ilk defa bu hafta içerisinde, 25-30 Kasım tarihleri arasında bir denetim seferberliği ilan etti. 25'inde et ve et ürünleri ile 26'sında süt ürünleri, bugün unlu mamuller denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler 81 ilimizde eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Bir farkındalık oluşturmak adına ilk defa ürün bazlı bir denetim gerçekleştirilmektedir. Denetimler ileriki yıllarda farklı bir şekilde devam edecektir dedi.
2019 YILI İÇERİSİNDE 7 BİN 600 DENETİM
Ürün bazlı olarak ilk defa ülke genelinde bir denetim seferberliği yapılması çok önemsediklerini kaydeden Sağlam, İlimizde de 2019 yılı içerisinde bugüne kadar 7 bin 600 denetim gerçekleştirdik. İşletme sayımız 4 bin 500 civarındadır. İşletmelerimize 337 bin lira gibi bir ceza uygulandı. Yapılan bu denetimlerde gerekli gördüğümüz işletmelerden numuneler alınıp analizlere gönderiliyor, eğer numunelerde olumsuzluk tespit edildiğinde bunlara da cezai muayede uygulanacaktır diye konuştu.
Müdür Sağlam, numune alma, riskli denetimler ve normal denetmeleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Osmaniye'de ürün bazlı gıda denetimi

İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


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