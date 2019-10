Osmaniye'de "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin 9'uncusu Osmaniye 'de yapıldı.Özel bir kuruma ait toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk milletinin dünyanın her yerinde mazluma ve mağdura kol kanat gerdiğini söyledi.Suriyeli sığınmacılara kucak açmaktan da iftihar duyduklarını ifade eden Vali Coşkun, "Her biriniz en güzel bir biçimde kendi evlerinize, hanelerinize, yurtlarınıza tekrar döneceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünyayı karşımıza alma pahasına bunu tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı Recep İnce de Türk milletinin her zaman kendisine sığınanlara gönül kapılarını açtığını belirterek göçmenlerin dahil oldukları topluma uyum sürecini anlattı.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise yüz yıl öncesinde bu coğrafyada aynı iklimin aynı gözyaşının çocukları olduklarını kaydetti.Etkinlikte konuşmaların ardından "Birlikte yaşam kültürü" konulu sunum yapılıp, halk oyunu gösterisi sunuldu.