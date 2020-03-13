Osmaniye'de uyuşturucu denetimleri
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve uygulamalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
13.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:52
Osmaniye 'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve uygulamalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kent genelinde yürütülen uygulama ve denetimlerde, şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 13,9 gram eroin, 1,30 gram esrar ile 0,30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilere uyuşturucu temin ederek kullanmaktan işlem yapılırken, 1 zanlı başka bir suçtan aranması olduğu için adliyeye sevk edildi.
Kent genelinde yürütülen uygulama ve denetimlerde, şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 13,9 gram eroin, 1,30 gram esrar ile 0,30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilere uyuşturucu temin ederek kullanmaktan işlem yapılırken, 1 zanlı başka bir suçtan aranması olduğu için adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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