Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-27 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 134,20 gram esrar, 49,66 gram eroin, 8,23 gram metamfetamin, 2,42 gram bonzai ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye
, Güncel
Kaynak: AA