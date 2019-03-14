14 Mart 2019, 16:55
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye

Osmaniye'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten temin ettikleri uyuşturucuları Osmaniye'de sattığı iddia edilen zanlılara yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 61 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu Ticareti, Osmaniye, Güncel
Kaynak: AA