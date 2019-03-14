Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye
'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gaziantep
'ten temin ettikleri uyuşturucuları Osmaniye'de sattığı iddia edilen zanlılara yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 61 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti, Osmaniye, Güncel
Kaynak: AA