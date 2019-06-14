14.06.2019 13:36
Haberler»3. Sayfa » Haber

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 kilo esrar maddesi ile 76 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Arıklıkaş köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu yönünde bilgiye ulaşılması ardından ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, ekili vaziyette 76 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakınlarındaki evde narkotik jandarma köpeğiyle yapılan aramada 26 kilo esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili H.Ş., Ö.S. ve H.S. gözaltına alındı. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Osmaniye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:32 Büyükşehir Belediyespor'un Flaması Medetsiz'in Zirvesinde
14:32 İyilik yaparım derken kötülük yapmayın
14:32 Careem'de Turkuaz taksi dönemi başladı
14:32 Polis ve Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermeyecek
14:32 Pazaryeri ilçesinde karne coşkusu
14:32 Efsane dizi Kanıt'ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera
14:32 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
14:32 DHA YURT BÜLTENİ - 13
14:32 Otomobil ve motosiklet gasbetti, polise 'Size gelecek mermilere siper olayım' dedi
14:32 Tire'de karne heyecanı
14:31 Rusya'da hayvan barınağında yangın çıktı
14:31 Alkistis Protopsalti'den muhteşem performans
14:31 Çubuk'ta karne heyecanı
14:31 MEB Bakanı Selçuk karne dağıtım töreninde konuştu- Detay