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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

25.08.2019 19:44 Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerdeki aramada, A.T'ye ait olduğu belirlenen 142 gram esrar, 87 gram Hint keneviri tohumu, 13 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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