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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de bir tırda 24 kilo 250 gram eroin bulundu.

04.11.2019 18:44Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de bir tırda 24 kilo 250 gram eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Kadirli gişelerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine Van'dan Osmaniye'ye gelen Mehmet K.'nin (43) kullandığı 01 CDA 34 plakalı tırı durdurdu.
Narkotik köpeği "Poyraz"ın tepki vermesi üzerine Müdürlük bahçesine götürülen tırda yapılan detaylı aramada, aracın çekici bölümündeki iki hava tüpünde 36 pakete konulmuş 24 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucunun kokusunun anlaşılmaması için hava tüplerinin içerisine naftalin konulduğu tespit edildi.
Sürücü gözaltına alındı.

Narkotik, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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