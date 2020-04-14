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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

14.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:47
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Osmaniye 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Poyraz'ın da yardımıyla adreslerde yapılan aramalarda 161,81 gram sentetik uyuşturucu ve 61,46 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Osmaniye, Güncel
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