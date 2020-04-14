Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:55
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Osmaniye 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, narkotik köpeği 'Poyraz' bir aracın içeresindeki gizli bölmede uyuşturucu madde buldu.

Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 161,81 gram bonzai maddesi ve 61,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Brezilya’daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haberler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:50: Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş - Haberler 15:46: Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu - Haberler 15:46: Zihinsel engelli oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kalp krizi geçirerek hayatını... - Haberler 15:46: Uzmanlardan "erken uyumak, karbon emisyonunu azaltır" açıklaması - Haberler 15:44: Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı - Haberler 14:56: Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı - Haberler 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi