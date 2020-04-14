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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:17
Osmaniye 'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
OSMANİYE - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, narkotik köpeği 'Poyraz' bir aracın içeresindeki gizli bölmede uyuşturucu madde buldu.
Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 161,81 gram bonzai maddesi ve 61,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, 3. Sayfa
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