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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:40Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
'nin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

destekli, 80 polisin katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpek "Poyraz" ve "Örtü"nün de kullanıldığı operasyonda, bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Helikopter, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

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