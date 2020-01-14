Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Osmaniye
'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele şubeleri ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter
destekli, özel harekat ve narkotim ekiplerinin de yer aldığı operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın yapılarak, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Poyraz"ın da kullanıldığı operasyonda, 171 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 37 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.