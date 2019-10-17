Haberler » 3. Sayfa » Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişinden 3'ü tutuklandı.

17.10.2019 19:04Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişinden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe merkezi ve bazı köylerde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada 37 adet uyuşturucu hap, 93 gram kubar esrar maddesi, 320 gram esrar tohumu ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltındaki 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kadirli Adliyesine sevk edildi. Baba oğul olduğu öğrenilen Erdal G. ve Yücel G. ile Cumali A, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen C.A. ve B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:23 Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
20:21 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
20:16 Yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefes kesti
20:10 Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü
20:10 Gaziantep'te piyasaya sahte dolar süren 2 kişi yakalandı
20:08 İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangını bekçiler fark etti
20:12 Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı
17.10.2019 20:30:54