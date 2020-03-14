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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

14.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:38
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Osmaniye 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, planlı çalışma yaparak teknik takibe aldığı şahıslara operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 644,56 gram esrar maddesi, 17 adet 50 TL toplam 850 TL sahte para ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 4 şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaniye, 3. Sayfa

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