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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

15.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:28
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Osmaniye 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada 3 gram eroin, 4 enjektör ile 22 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Güncel
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