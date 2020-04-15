Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
15.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:28
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada 3 gram eroin, 4 enjektör ile 22 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA