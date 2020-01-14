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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:07Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin düzenlediği ve özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele ekipleri ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele polisinin destek verdiği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda özel eğitimli 3 K9 köpeği ile evlerde arama yapıldı. Aramada 171.67 gram bonzai maddesi, 4.24 gram esrar maddesi, 37 adet ecstasy hap, 16 adet neurontin hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - OSMANİYE

Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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