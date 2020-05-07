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Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
07.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:08
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Jandarma ve Kadirli Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğiyle zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 286 gram toz esrar, evlerin çatısında saksılar içerisine ekilmiş 85 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Haber

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